Zaidu sofre lesão muscular e falha jogo com o Portimonense

Lateral esquerdo do F. C. Porto magoou-se ao serviço da seleção nigeriana.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Portimonense, Sérgio Conceição confirmou que não contava com Diogo Costa, João Mário, Pepe e Evanilson, todos lesionados, sabendo-se mais tarde que Zaidu também é baixa, devido a uma lesão muscular sofrida ao serviço da seleção nigeriana.

Esta é a segunda lesão do lateral esquerdo, que esteve sem jogar de novembro até ao final de janeiro, ou seja, mais de dois meses, por causa de uma rotura dos adutores. Esta época, Zaidu soma apenas 28 jogos.

O técnico portista garantiu que não falou com nenhum dos jogadores que estão à bica de cartões amarelos (Wendell, Grujic, Taremi e Galeno, além do lesionado Pepe) e que as diversas ausência o impedem de fazer qualquer gestão a pensar no clássico da próxima semana na Luz.