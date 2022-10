Gás em garrafa deixa de ter preço máximo a partir de hoje

Limitação vigorou durante três meses, mas não será prorrogada. Preços podem aumentar com regresso ao mercado livre.

A partir de hoje o preço do gás em garrafa deixa de ter um preço máximo de venda ao público. O Governo não vai prorrogar a limitação, que vigorou durante os últimos três meses e pretendeu proteger os consumidores. Os preços poderão aumentar.

Em resposta ao JN, o Ministério do Ambiente refere que a prorrogação da medida "depende da avaliação do Regulador", que é a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Já esta entidade adiantou que, "passado o período temporal limitado de três meses desde o início da proposta da ERSE, o mercado regressará ao regime de preços livres e a ERSE acompanhará a evolução dos preços de venda ao público e cada uma das atividades da cadeia de valor dos combustíveis simples ou do GPL engarrafado". Ou seja, deixa de haver uma fixação de "margens máximas em qualquer uma das componentes comerciais que formam o preço de venda ao público", podendo o preço aumentar.