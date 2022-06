Portugal à descoberta do fundo do mar

Projetos com recurso à tecnologia, engenharia e robótica prometem exploração sustentável.

Com rumo ao fundo dos oceanos, inicia-se uma nova Era dos Descobrimentos. Para Portugal, a missão será particularmente complexa. Com a proposta para a extensão da plataforma continental, o país prepara-se para tutelar quase quatro milhões de quilómetros quadrados de mar, o que se traduzirá numa área de oceano 40 vezes superior à do território. E está praticamente tudo por conhecer. Por isso mesmo, engenheiros, investigadores e cientistas portugueses estão a desenvolver projetos para desbravar e explorar o Atlântico de forma sustentável.

No CEiiA, no Centro de Robótica e Sistemas Autónomos do INESC TEC e no Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) não faltam soluções já testadas e com provas dadas da sua eficácia. Há robôs, câmaras hiperbáricas, sensores e veículos autónomos para tudo: cartografam o fundo do mar, medem correntes, níveis de salinidade, oxigénio, temperatura, recolhem animais marinhos para estudo das espécies e há até "GoPro"s" que observam o seu comportamento.