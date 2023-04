Produtores de leite: "Supermercados descem os preços à nossa custa!"

Os produtores de leite acusam a distribuição de estar a baixar os preços à custa da produção. Uma semana depois da entrada em vigor do "IVA zero", Lactogal e Parmalat anunciaram descidas de 5 cêntimos por litro no preço pago ao produtor.

Agricultores criticam as "injustiças", temem falta de alimento devido à seca e avisam que novas descidas podem levar ao fecho de explorações. Portugal é, ainda assim, agora, o 10.º na lista dos que melhor pagam à produção na Europa dos 27.

"Nos supermercados, há descidas superiores ao IVA, nomeadamente no leite e nos iogurtes, mas descem os preços à nossa custa!", atira, revoltado Carlos Neves, o secretário-geral da Aprolep - Associação dos Produtores de Leite de Portugal.