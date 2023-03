ChatGPT bloqueado em Itália

JN/Agências Hoje às 12:12, atualizado às 13:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O instituto italiano responsável pela proteção de dados anunciou, nesta sexta-feira, ter bloqueado o controverso serviço ChatGPT, dizendo que a aplicação de inteligência artificial não respeita os dados dos utilizadores e não consegue verificar a idade de quem o utiliza.

A decisão "com efeito imediato" resultará na "limitação temporária do tratamento dos dados dos utilizadores italianos pela OpenAI", o consórcio responsável pelo serviço, disse a Autoridade Italiana para a Proteção de Dados.

PUB

A inteligência artificial promete uma revolução na pesquisa da internet e outras utilizações, mas especialistas alertam que também apresenta riscos, como a violação de privacidade, algoritmos tendenciosos, que exigirão regulamentação, difícil de implementar, pois essas tecnologias avançam rapidamente.

Os modelos de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, são capazes de, a partir de um texto simples, gerar, criar textos extremamente complexos, com resposta a questões, com criação de novas questões e criação de conteúdo.

A autoridade italiana para a proteção de dados ressalta que o ChatGPT "sofreu, em 20 de março, uma perda de dados ("data Breach") sobre as conversas dos utilizadores e as informações relativas ao pagamento dos clientes do serviço de assinatura".

O órgão de vigilância também critica o ChatGPT pela "falta de uma nota informativa para os utilizadores, cujos dados são recolhidos pela OpenAI, mas, sobretudo, pela ausência de uma base jurídica que justifique a recolha e a conservação em massa dos dados pessoais, com o objetivo de 'treinar' os algoritmos que fazem a plataforma funcionar".

Além disso, embora esta ferramenta seja destinada a maiores de 13 anos, "a autoridade destaca que a ausência de qualquer filtro para verificar a idade dos utilizadores expõe os menores a respostas que não estão, em absoluto, em conformidade com seu nível de desenvolvimento".

A entidade pede à OpenAI que "comunique, num prazo de 20 dias, as medidas adotadas" para remediar esta situação, "sob pena de multa até 20 milhões de euros, ou até 4% do volume de negócios mundial anual".

Este anúncio surge depois de a agência policial europeia (Europol) alertar, na segunda-feira, que os criminosos estavam dispostos a tirar proveito da inteligência artificial, como o chatbot ChatGPT, para cometer fraudes e outros crimes cibernéticos.