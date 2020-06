TikTok ganhou meio milhão de novos utilizadores durante a pandemia

Sara Gerivaz Hoje às 08:31 Facebook

Há quase dois milhões de portugueses na nova rede social que se baseia na criação de vídeos com dança e música.

Versáteis e dinâmicos, os jovens estão a revolucionar a forma como os conteúdos são consumidos na Internet e as redes sociais estão atentas. Do Facebook (que não, ainda não morreu) ao Instagram, as plataformas estão a evoluir e a adaptar-se às tendências. Mas é o TikTok, lançado em 2016, que está a crescer a um ritmo alucinante em Portugal: ganhou mais meio milhão de novos utilizadores entre fevereiro e maio. Terça-feira, celebra-se o Dia Mundial das Redes Sociais, que se assinala desde 2010.

A aplicação chinesa baseia-se na criação de vídeos curtos, com dança, música, desafios e partidas . "É uma rede social muito interativa e é pelo lado divertido que cativa tanta gente", justifica Cristina Figueira, digital "account manager" da Azerion, empresa que gere a comercialização da publicidade do TikTok em Portugal.