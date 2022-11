40 detidos em operação de combate ao tráfico humano no distrito de Beja

Teixeira Correia Hoje às 09:55, atualizado às 10:34 Facebook

Pelo menos 40 pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária (PJ) numa megaoperação de combate ao tráfico humano no distrito de Beja.

No centro de operações, instalado no parque da cidade de Beja, onde as autoridades montaram uma tenda e dois contentores, estão cerca de 400 inspetores a identificar e a ouvir os suspeitos.

Há vários veículos apreendidos e o JN sabe que entre os detidos está uma solicitadora da vila alentejana de Cuba. Os cidadãos detidos estão a ser reencaminhados para Lisboa.

A ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho) também está no local.