Esfaqueou futebolista por causa de conta de copos de 14 euros

Alexandre Panda Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi por causa de uma conta de bebidas alcoólicas de 14 euros que um jovem empresário do têxtil, emigrando na Holanda, esfaqueou o futebolista João Freire, na madrugada de domingo, junto à discoteca Via Rápida, no Porto. A vítima permanece internada e o agressor já foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto e foi colocado em prisão preventiva.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, agressor e vítima faziam parte de um grupo de seis pessoas que decidiram juntar-se para comprar o acesso a área reservada da discoteca, que implicava um consumo mínimo mais caro que o normal. João Freire apenas conheceu o agressor naquela noite. O emigrante, de 24 anos, era um conhecido de um amigo da vítima, e estava a passar férias em Portugal havia cerca de uma semana e meia.

A noite correu bem, mas foi na altura de fazer as contas do acesso ao espaço VIP da discoteca que as relações azedaram. Eram 6.30 horas. Ainda segundo apurámos, a vítima terá pago a conta para dividir o valor entre as seis pessoas que compunham o grupo. Mas o agressor achou o valor exagerado e, já fora do espaço de diversão noturna, nas imediações do Via Rápida, iniciou-se uma acesa discussão entre João Freire e o empresário têxtil. O agressor sacou uma faca e golpeou duas vezes a vítima.