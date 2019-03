Condenado a nove anos de prisão homem envolvido em carjaking e roubo

Salomão Rodrigues Hoje às 15:28 Facebook

O homem de 35 anos, acusado de, em duas horas, ter roubado três mulheres e sequestrado uma outra, foi condenado pelo Tribunal da Feira a nove anos de prisão

O Tribunal deu como provado dois crimes de roubo qualificado, um de sequestro, outro de arma proibida e um de condução sem habilitação legal.

Os factos remontam a junho de 2016 quando o individuo entrou repentinamente no interior de uma viatura que se encontrava na Avenida 32, na cidade de Espinho.

Munido de uma arma de fogo, sequestrou a condutora e obrigou-a a conduzir até Paços de Brandão, Santa Maria da Feira, onde abandonou a mulher, depois de se apoderar dos seus bens.

Na posse da viatura da vítima dirigiu-se de seguida a Canidelo, Gaia, onde assaltou outra mulher que tinha acabado de sair de um autocarro. Levou-lhe a carteira com documentos e dinheiro.

Minutos depois, as vítimas foram duas mulheres que se encontravam na via pública, com uma criança de cinco anos.

Obrigou-as a entregarem as carteiras, referindo que não pretendia fazer mal ou assustar a criança.

Retirou os bens que se encontravam nas carteiras das mulheres e colocou-se em fuga, acabando, com a pressa, por deixar cair no chão a arma que utilizou nos assaltos.

A viatura usada no sequestro e assaltos seria encontrada oito dias depois, em Canidelo.