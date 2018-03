Detido por esfaquear mulher encontrada morta pelo filho de cinco anos

MADALENA FERREIRA Hoje às 01:15 Facebook

A mulher encontrada morta pelo filho de cinco anos terá sido assassinada em casa pelo amante, dono de uma loja de gomas no Fundão. Estava divorciada desde janeiro.

Uma mulher de 29 anos, residente em Aldeia Nova da Cova foi brutalmente assassinada em casa. Foi o filho, de cinco anos, que a encontrou e ligou para o 112.

O principal suspeito do crime, que mora no Fundão, foi entretanto localizado em casa dos pais pelos inspetores da PJ, que mobilizou toda a equipa da Guarda para o terreno. Confessou, mais tarde, ser o autor da morte da mulher, com quem mantinha um relacionamento amoroso.

Aliás, o indivíduo, de 32 anos, dono de uma loja de venda de gomas no Fundão, começou por ser ouvido na qualidade de testemunha, por estar ligado afetivamente à vítima, mas pouco tempo depois de começar a ser interrogado acabou por revelar ter sido ele a matar a jovem mãe.

Divorciada do pai dos seus três filhos desde janeiro passado, a mulher iniciou um relacionamento com o seu pretenso assassino, sendo que este teria outras amantes em simultâneo, soube o JN junto de fonte judiciária. De resto, o crime terá acontecido na sequência de um desentendimento por causa dos ciúmes manifestados pela mulher, que acabaria por morrer às mãos do amante.

O alerta foi recebido na GNR por volta do meio-dia e esta força passou depois o caso para a jurisdição da Polícia Judiciária da Guarda.

Ao que apurou o JN, o crime aconteceu na noite de sexta-feira para sábado, enquanto a criança dormia. O menino terá sido a primeira pessoa a ver a mãe prostrada, inconsciente e envolta em sangue, devido às mais de duas dezenas de facadas que sofreu.

O corpo da vítima foi encaminhado para o gabinete médico-legal de Castelo Branco e o suspeito de homicídio vai continuar detido para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial.