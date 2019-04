PJ localizou jovem que estava desaparecida

Hoje às 15:59 Facebook

Sofia Gil, a adolescente de 15 anos que desapareceu a 23 de março, já foi localizada e "encontra-se em boas condições físicas", anunciou a PJ.

"Sofia Gil, dada como desaparecida no dia 22 de março, veio a ser localizada", informou o Departamento de Investigação Criminal da PJ de Portimão, em comunicado divulgado esta terça-feira.

A jovem de 15 anos "encontra-se em boas condições físicas, tendo contado com apoio de amigos da sua antiga escola, durante a fuga", acrescenta a PJ.

Recorde-se que a mãe de Sofia, apresentou queixa na PSP após o desaparecimento da filha por suspeitar que ela pudesse ter caído no mundo da prostituição, depois de ter visto no seu telemóvel mensagens que apontavam nesse sentido e sinais no seu comportamento. Foi ouvida na PJ de Portimão a 12 de abril, no âmbito do inquérito aberto pelo Ministério Público a 8 de abril.

Problemática ao ponto de a própria mãe ter pedido auxílio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a menor chegou a estar, durante algum tempo, entregue aos cuidados de uma funcionária da escola que frequentava e com a qual mantinha uma boa relação. Entrega que foi formalizada com a mãe, por escrito, na CPCJ. Mas acabou institucionalizada depois de a funcionária ter abdicado da guarda, supostamente por também não conseguir controlar a menor e por não receber qualquer apoio financeiro do Estado.