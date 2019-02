Suicida-se depois de matar sogra e filha pequena

Francisco Pedro, Ivo Neto, Rita Salcedas e Rogério Matos com Lusa Hoje às 11:05, atualizado às 12:23 Facebook

O homem suspeito de ter matado a sogra, na segunda-feira, e a filha de dois anos, encontrada sem vida esta terça-feira dentro de um carro no Seixal, foi encontrado morto em casa, em Castanheira de Pera.

O presumível homicida suicidou-se em casa dos pais, em Castanheira de Pera, apurou o JN. A morte do suspeito foi confirmada pouco depois de ter sido encontrado o corpo da filha, perto do McDonald's de Corroios, no concelho do Seixal. O pai da criança terá ligado para o INEM, cerca das 8.25 horas, a dizer onde estava o corpo da filha, avisando que se ia suicidar.

"Mais pormenores sobre este caso serão transmitidos em comunicado", adiantou fonte da PJ à agência Lusa.

O homem fugiu com a criança, na segunda-feira, depois de ter matado a sogra, de 60 anos, em Cruz de Pau, Setúbal. A PSP foi alertada cerca das 8.30 HORAS de segunda-feira por moradores do prédio DA VÍTIMA, na Rua do Minho, para um caso de violência doméstica, que terminou com o esfaqueamento da mulher, mãe da ex-companheira do agressor.