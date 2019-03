Um jogo, um pau com pregos e uma hashtag: Humoristas respondem a Neto de Moura

Hoje às 20:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O juiz Neto de Moura havia anunciado, há dias, que vai processar os deputados, humoristas, jornalistas e comentadores que o terão ofendido publicamente. As reações não tardaram a chegar e, mais uma vez, com um toque de humor à mistura.

Mariana Mortágua, Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira e Joana Amaral Dias são alguns dos nomes que o juiz pretende levar à justiça.

Ricardo Araújo Pereira fez algumas piadas no seu programa na TVI, "Gente Que Não Sabe Estar". "Como sugerido no Levítico 3:17. O Senhor disse a Moisés: e enrolarás a advertência e enfiá-la-ás no rabo do juiz", afirmou o humorista, numa das frases que terão ofendido Neto de Moura.

E reagiu à intenção do juiz de o processar: "Por causa de observações como esta, o juiz Neto de Moura ameaça agora processar-me (...) Portanto, na perspetiva dele rebentar o tímpano ainda é como o outro. Agora, escárnio? Sarcasmos? Poça, isso aleija", brincou.

"É um juiz que apela ao poder de encaixe das mulheres no que toca a socos, mas que tem dificuldade em encaixar paródia", acrescentou. E prosseguiu: "Para as próximas mulheres a serem julgadas pelo juiz, basta dizerem "Meritíssimo, ele realmente deu-me várias tareias, nada a dizer, mas contou-me três anedotas que me amesquinharam tanto... Fiquei mesmo macerada".

Ricardo Araújo Pereira aproveitou ainda para apresentar o jogo "Salva o Neto", com o objetivo de evitar que o juiz seja atingido pelos dejetos da opinião pública e que possa "chegar a casa limpinho para escrever mais acórdãos infames".

Já Bruno Nogueira, outro dos humoristas que Neto de Moura pretende processar, reagiu na manhã desta segunda-feira no programa Tubo de Ensaio. "Há anos que eu ando a tentar construir uma carreira que me leve a ser processado por pessoas com valores morais apurados (...), e acabo processado pelo juiz Neto de Moura. Merecíamos melhor", afirmou.

"O doutor juiz sente-se ofendido e, de facto, está no seu direito", acrescentou o humorista. "Se o senhor não se sentisse ofendido, provavelmente eu não estava a fazer bem o meu trabalho (...) também me sinto ofendido com o que o senhor escreve nos seus acórdãos".

Bruno Nogueira brincou com um possível encontro em tribunal com Neto de Moura. "Caso nos encontremos em tribunal, espero que seja perante um juiz que honre a sua profissão e não perante alguém como o senhor, que descobriu o fogo há quinze dias.Eposso garantir-lhe que não irei levar um pau com pregos para o agredir mesmo sabendo que isso me podia valer a absolvição", concluiu.

João Quadros, que partilha a autoria do programa de rádio com Bruno, disse, no Twitter, que a dupla está arrependida "por ter só ter feito" um programa sobre o juiz. "Para a semana fazemos mais", atirou.

Outro dos alvos do juiz é o humorista Diogo Batáguas. O seu último vídeo no YouTube, publicado a 28 de fevereiro, é dedicado a Neto de Moura e chega mesmo a apelar à criação de uma hashtag: #Netodemouraécorno.

No vídeo, Diogo Batáguas afirma que "as coisas que ele [Neto de Moura] diz seriam absolutamente hilariantes se estivessem inseridas num sketchcómico".

"Tenho a impressão que esta fixação pela punição da mulher adúltera e pelo atenuar de penas de cornudos tem uma origem muito pessoal. Desconfio que em determinada altura da sua vida, Neto de Moura foi corno, mas corno muito corno", acrescenta o humorista, apelidando o juiz de "santo protetor do agressor" e de "banana".

Dias antes, no Twitter, tinha escrito: "Já alguma vez um juiz em Portugal processou um comediante?". Ao que respondeu, no sábado: "Enganei-me...eu queria dizer Beto de Moura, que é um amigo meu alentejano que odeia mulheres. Nem sequer sei quem é esse senhor que anda a processar toda a gente".