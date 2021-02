João Loureiro já tem bilhete para regressar a Portugal

Nuno Barbosa Hoje às 07:24 Facebook

Ex-líder do Boavista está retido no Brasil após apreensão de 578 quilos de cocaína no avião.

João Loureiro já tem bilhete para viajar de regresso a Portugal, mas ainda se encontra em lista de espera e dificilmente conseguirá deixar o Brasil antes da próxima semana. O antigo presidente do Boavista Futebol Clube, segundo as informações recolhidas pelo JN, ainda não fez o teste à covid-19, que é imprescindível para poder aterrar em solo europeu, vindo daquele país da América do Sul.

Devido à pandemia da covid-19 e a todas as restrições que esta tem provocado no espaço aéreo mundial, a procura de passageiros europeus por voos oriundos do Brasil e destinados ao Velho Continente é muito superior à oferta, pois são poucos os voos semanais que fazem essas ligações. João Loureiro aguarda pela definição de uma data concreta para poder viajar e, quando a tiver, fará então o teste à covid-19. Este tem de ter resultado negativo e ser feito nas 72 horas anteriores à entrada em Portugal.