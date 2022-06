Jonas suspeito de ocultar cinco milhões em contas da mãe

Ex-jogador foi constituído arguido no processo Fora de Jogo por crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

O antigo avançado do Benfica Jonas Oliveira está na mira do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária (AT) por suspeitas de ter ocultado ao Fisco, através de contas bancárias da mãe e de um irmão, rendimentos de cerca de 5 milhões de euros, entre 2015 e 2016. Em causa estarão crimes de fraude fiscal qualificada, falsificação de documento e branqueamento de capitais que levaram o ex-internacional brasileiro a ser anteontem constituído arguido no aeroporto de Lisboa, onde foi retido à chegada de um voo proveniente do Brasil, para dar cumprimento a um mandado da AT. Está em liberdade com termo de identidade e residência.

Jonas é um dos cerca de 50 atletas sobre quem recaem suspeitas de terem lesado o Fisco, no âmbito da Operação Fora de Jogo. As autoridades têm indícios de que o ex-avançado, de 38 anos, não declarou rendimentos de prémios de assinatura, mas também de contratos paralelos que terão sido firmados com empresas controladas por familiares.