O que precisa de saber sobre a polémica com o procurador europeu

A escolha de José Guerra para o representante português na Procuradoria Europeia, um órgão que entrou em funções no ano passado e se vai dedicar à luta contra as fraudes que envolvam fundos europeus, está a agitar a UE devido a informações falsas no seu currículo, num mês em que Portugal assume a sua presidência. O Governo, através da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, fala em "lapsos".

