Obra Diocesana acusada de usar mortos em burla de 3,3 milhões ao Estado

O Ministério Público (MP) acusou recentemente ex-dirigentes e funcionários da Obra Diocesana do Porto de terem criado um esquema para burlar a Segurança Social (SS) em mais de 3,3 milhões de euros, entre 2009 e 2015.

Os arguidos terão falseado as listagens de utentes, para aumentarem artificialmente o número de pessoas ao seu cuidado e obterem mais financiamento da SS. Duplicavam ou criavam utentes inexistentes, além de usarem nomes de falecidos para sacar dinheiro ao Estado, diz o MP.

De acordo com a acusação, validada há poucos dias por uma juíza de instrução criminal, foi o então presidente da instituição particular de solidariedade social (IPSS), Américo Ribeiro, hoje com 70 anos, quem arquitetou o plano. Contou com a colaboração do tesoureiro, de dois vogais, de uma diretora de serviço e de dois funcionários.