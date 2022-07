Passageiras estrangeiras confrontam-se com inspetores do SEF 

Três passageiras envolveram-se em confrontos com elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da PSP no Aeroporto de Faro. O incidente aconteceu depois de ter sido recusada a entrada em Portugal a uma amiga, com quem viajavam, por não ter um visto válido. Uma inspetora ficou ferida. Nenhuma das mulheres foi detida.

Os confrontos aconteceram na madrugada de quinta-feira, altura em que as quatro passageiras chegaram ao Algarve num voo proveniente do Reino Unido. Três delas tinham documentação válida e entraram no país, a quarta foi travada por não ter a documentação necessária.

Quando já estavam no local de recolha de bagagens, as passageiras estranharam a demora da amiga e decidiram confrontar o SEF. Voltaram então para trás, correndo para a zona das boxes, e envolveram-se em confrontos verbais e físicos com os inspetores. A PSP foi chamada e foi necessário imobilizar e algemar as três mulheres.

Uma inspetora do SEF sofreu ferimentos num braço e teve de ser assistida no Hospital de Faro.

Entretanto, como vários elementos do mesmo grupo das quatro mulheres aguardava no exterior do aeroporto, a PSP mobilizou uma Equipa do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia. Não houve registo de mais confrontos, mas, apurou o JN, foram relatados distúrbios também na zona das companhias de rent-a-car.

O grupo de passageiras deslocou-se ao Algarve para participar num festival de música, no último fim de semana, em Portimão.