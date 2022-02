Pedro, "Paulo" e Hélder: os polícias que já não sofrem em silêncio

A discussão sobre a saúde mental dos polícias não é de agora e tem-se mantido ao longo do tempo. Pedro, "Paulo" e Hélder relatam as suas histórias.

Ao contrário de outros polícias que não reconheceram as suas vulnerabilidades e só soubemos delas mais tarde, depois de se suicidarem, Pedro, "Paulo" e Hélder encararam as questões da saúde mental como algo natural e procuraram ajuda. Mas não deixam de imputar culpas à PSP e à GNR, por terem mergulhado no problema. Para as forças de segurança, fenómenos como o "burnout" ou o suicídio no seio policial ainda são embaraços que raramente se mencionam.

Quando entrou num estado de "burnout", Pedro Carvalho deixou de ser capaz de andar com a arma que usa para cumprir a sua missão policial. Quando a quis entregar, qual o espanto, o comandante não a aceitou. "Ele nem quis saber o motivo pelo qual estava a fazê-lo", conta ao JN este agente, de 43 anos, no ativo há 23. "Só me disse que ainda não tinham passado 30 dias para ser desarmado".