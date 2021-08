PJ no encalço de francesa que vandalizou o Padrão dos Descobrimentos

António Soares e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 07:30 Facebook

Estudante de arte que pintou Padrão dos Descobrimentos sai do país e apaga contas nas redes sociais. Será pedida cooperação internacional para a deter.

Leila Lakel foi traída pela vaidade e a Polícia Judiciária (PJ) já está no seu encalço. A francesa, que terá pintado um grafito com 20 metros de comprimento no Padrão dos Descobrimentos saiu do país, mas as autoridades nacionais vão ativar os mecanismos de cooperação internacional e não excluem a emissão de um mandado de detenção europeu. A jovem está indiciada pelo crime de dano qualificado.

Após ter completado o grafito no Padrão, Leila gravou um vídeo da sua obra e não resistiu a partilhá-lo na sua conta do Instagram. "Está feito. Adeus, Lisboa", legendou a francesa que assina as pinturas como LIA. Porém, a soberba foi-lhe fatal e tudo indica que será um até breve. A PJ não tardou a identificá-la e inclusive relacionou-a com atos da mesma natureza noutros locais.