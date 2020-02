Rede de piratas saca um milhão de contas bancárias

Luís Moreira Hoje às 08:00 Facebook

Falsos emails de bancos, sobretudo do Montepio, enganavam clientes que davam dados e ficavam sem depósitos. O processo já tem 55 arguidos. A rede funcionava a partir de Braga.

Apoderaram-se, através do método de "phishing" (furto de dados bancários e pessoais), e a partir de Braga, de mais de um milhão de euros de dezenas de contas bancárias, a maioria das quais do Montepio Geral, sobretudo no Minho. O caso, em investigação no Ministério Público de Braga, terá já 55 arguidos, alguns dos quais cidadãos brasileiros, suspeitos de participarem na fraude.

O esquema prolongou-se até 2018, partindo de um núcleo de três homens, que arranjaram outros tantos piratas informáticos para acederem, através da Internet, a contas bancárias de cidadãos e empresas, delas retirando quantias que podiam ir dos mil aos dez mil euros. Na maioria dos casos, os lesados deixavam-se enganar por falsos emails com um aspeto semelhante aos do seu banco e davam os códigos de acesso, permitindo a fraude.