Denúncias: regras em vigor sem fiscalização é "um mau princípio"

O presidente da Transparência Internacional Portugal, Nuno Cunha Rolo, considera que "o Estado não fez as coisas como devia fazer" ao desfasar a entrada em vigor do Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações (RGPDI) do início do funcionamento do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), ao qual compete a fiscalização da aplicação daquele diploma.

Em causa está o facto de, apesar de o RGPDI vigorar desde junho de 2022, o MENAC, ainda em implementação, só poder, segundo o paralelo Regime Geral de Prevenção da Corrupção, sancionar qualquer entidade a partir de junho deste ano. As coimas por irregularidades nos canais de denúncia interna vão de 500 a 12 500 euros para pessoas singulares, e de mil a 125 mil para pessoas coletivas.

"Infelizmente, colocam-se primeiro as regras em vigor antes de as organizações que têm a obrigação de as vigiar e fiscalizar estarem em funcionamento. É um mau princípio", afirma, ao JN, Nuno Cunha Rolo, lamentando que a formação para quem irá lidar com as denúncias seja "quase nula".