Supremo recusa rever sentenças em que metadados serviram para condenar

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 07:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) entende que a declaração de inconstitucionalidade da Lei dos Metadados não se aplica aos casos com sentença transitada em julgado.

Segundo o STJ, para que tal acontecesse, o Tribunal Constitucional (TC) deveria ter expressamente declarado uma exceção de ressalva aos casos julgados, o que não se verificou. Portanto, ficam "intocados todos os casos julgados que tenham aplicado a norma inconstitucional", lê-se numa decisão do STJ com a data de 13 de abril.

O acórdão, consultado pelo JN e assinado por quatro juízes do STJ - José Luís Lopes da Mota, Paulo Ferreira da Cunha, Maria Teresa Féria de Almeida e Nuno António Gonçalves -, frisa mesmo que "é este o entendimento que, em jurisprudência uniforme, tem vindo a ser reiterado por este STJ, em mais de dezena e meia de acórdãos proferidos em recursos extraordinários de revisão com fundamento na invocação do acórdão do TC 268/2022, de 19 de abril de 2022", relativo à chamada Lei dos Metadados (ler ficha).