Suspeito de planear ataque à Faculdade de Ciências já chegou ao tribunal

O estudante universitário de 18 anos detido esta quinta-feira por estar, alegadamente, a preparar um atentado terrorista na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa já está no Campus da Justiça, onde será presente a juiz para primeiro interrogatório e conhecer as medidas de coação.

O suspeito, indiciado por posse de armas proibidas e terrorismo, passou a noite no estabelecimento prisional anexo à sede da PJ, em Lisboa.

Natural da Batalha e aluno do 1.º ano de Engenharia Informática, foi surpreendido pela Polícia Judiciária (PJ) em casa, nos Olivais, na quinta-feira. Na sua posse tinha facas do mato e uma besta (flecha) que queria usar para matar os colegas com quem se cruzasse esta sexta-feira de manhã.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o alerta foi dado às autoridades portugueses pelo FBI, a polícia federal dos EUA, depois de esta ter recebido uma denúncia anónima de um utilizador da Deep e/ou da Dark Web, uma espécie de submundo da Internet, inacessível à generalidade das pessoas, e onde o estudante universitário terá anunciado que iria levar a cabo um atentado contra os colegas de faculdade.

A informação foi comunicada pelo FBI à secreta nacional - Serviço de Informações de Segurança (SIS) -, que, por sua vez, a transmitiu à PJ. Esta conseguiu, em tempo recorde e através da Unidade Nacional de Contraterrorismo, identificar o jovem, solitário e sem muitos contactos sociais. Vigiou-o alguns dias e, ontem, travou o ataque a apenas 24 horas de, previsivelmente, ocorrer.