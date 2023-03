Os traficantes de drogas portugueses estão a juntar-se a espanhóis e marroquinos em grupos cada vez mais violentos, com grande poder económico e que não temem atacar as polícias. A garantia é dada pelo chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) e da Autoridade Marítima Nacional (AMN), almirante Gouveia e Melo, que abriu uma guerra sem quartel às redes que, para levar haxixe de Marrocos para o Algarve, usam lanchas "voadoras" equipadas com tecnologia que deteta radares e ouve as comunicações das autoridades.

Só este ano, foram apreendidas 12 embarcações de alta velocidade, que transportavam 577 fardos com mais de 20 toneladas de haxixe". Foram detidos 27 traficantes, mais do que em todo o ano passado.