Ovar tem 72 casos confirmados de coronavírus

Como aconteceu na maior parte do país, também em Ovar o domingo nasceu soalheiro. Há relatos de passeios pedonais irregulares na marginal do Furadouro e, mesmo no centro da cidade vareira, também se registou algum movimento acima da média pela manhã.

Nota-se, porém, que os munícipes têm o cuidado de atravessar a rua quando estão prestes a cruzar-se com os conterrâneos. São pequenos cuidados que não invalidam a obrigação de permanência no domicílio. Segundo o que testemunhou o JN, as pessoas de idade mais avançada, pertencentes ao grupo de maior risco, ainda são as que mais circulam nos espaços públicos.

Este maior fluxo surge, curiosamente, num dia em que o aumento de número de casos confirmados de coronavírus no concelho de Ovar andou abaixo da média nacional. Motivo de regozijo para o presidente da Câmara Municipal, Salvador Malheiro, que veio acompanhado pelo devido apelo à responsabilidade social.

"Temos neste momento 72 casos confirmados em Ovar. Um aumento de 12,5% relativamente a ontem. Portugal aumentou 25%. Apesar de tudo, estamos a olhar para a frente e, prevendo uma situação complicada nos próximos dias, estamos a trabalhar seriamente no aumento da nossa capacidade para fazer testes e no incremento da resposta hospitalar dentro do nosso território. VAMOS VENCER", escreveu Salvador Malheiro, este domingo, no Facebook, pouco depois de mais uma divulgação dos dados nacionais, através da Direção-Geral de Saúde.

A verdade é que a grande maioria da população local cumpre com rigor as regras do despacho publicado em Diário da República nas passadas quarta e quinta-feira, determinadas pelo estado de calamidade pública para o concelho de Ovar e que continuam a sobrepor-se às do estado de emergência que entrou, hoje, em vigor no resto do país. A prova desse cumprimento verifica-se, de certa forma, na escassez de forças policiais no centro da cidade, com exceção dos momentos das rondas periódicas.

Os maiores aglomerados populacionais, apesar de tudo, continuam a verificar-se nas portas de estabelecimentos que vendem bens de primeira necessidade, nomeadamente os supermercados e as farmácias. No que a estes últimos estabelecimentos diz respeito, o facto de só haver uma farmácia de serviço fez com que a fila fosse de alguns metros, prolongada ainda mais por todos estarem a cumprir as distâncias de segurança.

O comércio, quiosques e papelarias incluídos, segue fechado no centro da cidade e o acesso aos jornais do dia faz-se, por exemplo, através das bombas de gasolina, se bem que o JN também está ao alcance até daqueles que não saem de casa, através do sítio na internet.

A unidade hoteleira mais central da cidade segue de portas fechadas e em algumas varandas domiciliárias já se vão vendo desenhos daquela que se tornou a bandeira de combate à pandemia da Covid-19, os arco-íris acompanhados da certeza de que "vai tudo ficar bem". Também aqui são os mais novos que dão o exemplo.

A semana de trabalho, que arranca esta segunda-feira, promete trazer maior agitação ao concelho de Ovar, sendo que o presidente Salvador Malheiro já avisou que os controlos sanitários serão ainda mais rigorosos, enumerando, depois, as situações em que as entradas serão permitidas.

"Ou é um profissional de saúde, um profissional de saúde, uma força de segurança pública ou de socorro, um fornecedor de uma empresa industrial ou de estabelecimento comercial limitada a funcionar dentro do concelho, ou é um cuidador informal ou então não poderá entrar. As exceções só se poderão concretizar mediante a apresentação de uma certidão assinada pelo Gabinete de Crise da Câmara Municipal de Ovar", explicou em entrevista à rádio AVfm.