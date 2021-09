Duas mulheres em greve de fome exigem salários em atraso dos maridos

Luís Moreira Ontem às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas mulheres da freguesia de Gondiães, em Cabeceiras de Basto, entraram, esta quinta-feira, em greve de fome, em plena rua, para protestarem contra o facto de o Conselho Diretivo dos Baldios da freguesia não pagar, há um ano, o salário aos seus maridos, funcionários da estrutura.

"Já não aguentámos mais! O meu marido não recebe, o nosso dinheiro acabou-se e o meu irmão nem leite tem para dar aos filhos, sendo eu que o ajudo. Estamos na miséria", disse Fátima de Jesus Fortuna, de 56 anos, ao JN.

A mulher lamenta que o presidente dos Baldios, Domingos Alves, não só não resolva o problema como continue a "dar desculpas esfarrapadas" para justificar o não-pagamento. "Os nossos homens tiveram de andar a fazer biscatos, para sobreviver, mas nem isso há, agora", afirma.

Fátima de Jesus Fortuna garante que as duas vão permanecer em greve até que o assunto se resolva. "Já aqui veio, e ainda estão aqui, o presidente do baldio, acompanhado do presidente da Junta, Manuel Ramos, e este não tem culpa nenhuma, a mostrar papéis, a prometer que o problema será resolvido e a pedir que abandonemos a greve, mas nós vamos continuar porque não comemos papéis", sublinhou.

O JN tentou, sem sucesso, contactar telefonicamente o presidente dos Baldios e o autarca local.