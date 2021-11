Quatro mortos e um ferido grave após naufrágio na Figueira da Foz

JN/Agências Hoje às 10:07, atualizado às 10:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro mortos e um ferido grave é o balanço do naufrágio de uma embarcação de pesca desportiva, este sábado, ao largo da costa da Figueira da Foz.

O alerta para o naufrágio foi dado às 6.54 horas, na praia do Hospital, freguesia de São Pedro, no concelho da Figueira da Foz, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Há quatro mortos e um ferido grave, confirmou Santana Lopes, autarca da Figueira da Foz, em declarações em direto à TVI24. Foi o tripulante que se encontra internado em estado grave no Hospital da Figueira, que se situa em frente à praia, que conseguiu chegar a terra e dar o alerta, acrescentou o autarca. Na altura do naufrágio havia muito nevoeiro, disse.

Os cinco tripulantes estavam numa embarcação de pesca desportiva, que pertencerá ao Clube Desportivo da Figueira da Foz.

Nas operações de socorro participaram meios da Capitania do Porto da Figueira Foz, bombeiros sapadores e voluntários da Figueira da Foz, INEM e Instituto de Socorros a Náufragos.

Os trabalhos de busca e resgate contaram ainda com o apoio de um helicóptero da Força Aérea.