Homem de 70 anos é a terceira vítima mortal no Algarve

Um homem, de nacionalidade britânica, com mais de 70 anos, residente em Lagoa, morreu infetado pelo novo coronavírus no Algarve. É a terceira vítima mortal.

A morte foi confirmada pelo presidente da Câmara Municipal. Segundo Luís Encarnação, o homem estava internado no Hospital de Faro, residia em Benagil e morreu este sábado.

Este é o segundo óbito por Covid-19 no concelho de Lagoa onde residia também o professor da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes (Portimão), que morreu na passada sexta-feira. A primeira vítima mortal na região foi um idoso, português, de 77 anos, em Albufeira.

Os boletins divulgados este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve apresentavam informações distintas. O da DGS indicava apenas uma morte no Algarve, ao contrário do boletim da ARS, que confirmava duas (uma em Albufeira e outra em Lagoa).