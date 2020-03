Morreu professor de Portimão com Covid-19

Marisa Rodrigues Hoje às 12:20 Facebook

Morreu o professor da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, que estava infetado com Covid-19.

A morte foi confirmada, ao JN, pela presidente da Câmara Municipal, Isilda Gomes.

O professor, na casa dos 50 anos, estava internado no Hospital de Faro. Era colega da mãe da jovem de 17 anos que foi a primeira infetada no concelho de Portimão. Ambas contraíram o vírus numa viagem à Itália nas férias do Carnaval.

É a segunda vítima mortal por coronavírus no Algarve, depois da morte de um homem de 77 anos, residente em Albufeira, conhecida no dia 20.