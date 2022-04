JN Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O filho do presidente da Câmara de Alcobaça morreu, esta madrugada, durante a viagem de finalistas, em Marina D"Or, Espanha.

O município emitiu, esta manhã, uma nota de pesar pela morte de Xavier Rodrigues.

Segundo o jornal "Região de Leiria", o jovem estava em viagem de finalistas, com colegas do Agrupamento de Escolas de Císter. Segundo a CNN Portugal, o jovem sentiu-se mal, no quarto, cerca das 5 horas e foi levado para o hospital.