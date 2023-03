Polo tecnológico de milhões em Gaia vai ficar no papel

Investidores falham pagamento e contrato-promessa de compra e venda do antigo Parque de Campismo da Madalena será anulado. Câmara vai avançar com um ecoparque nos terrenos.

O polo tecnológico anunciado para o antigo Parque de Campismo da Madalena, em Gaia, investimento de 700 milhões de euros que ia juntar empresas, instituições de Ensino Superior, serviços, comércios, habitação e um hotel, entre outras valências, caiu por terra. Os promotores não cumpriram o pagamento previsto no contrato-promessa de compra e venda do terreno e o negócio vai ser abortado por iniciativa da Câmara. Em vez do mega-empreendimento Gaia Infinity Hub, vai nascer ali um novo parque urbano.

A proposta para anular o contrato, no valor total de oito milhões de euros, e manter o terreno como património municipal, tendo em vista a criação do Ecoparque do Atlântico, vai à reunião de Câmara de segunda-feira. A proposta também prevê a alteração da tipologia do terreno, no Plano Diretor Municipal, para zona verde e de equipamento, com o objetivo de lhe dar um "fim público".