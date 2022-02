Aluna em coma após ser atingida com paralelo por colega

Uma adolescente com 15 anos está internada em coma há cinco dias no hospital de S. João do Porto, após ter sido atingida com um paralelo lançado por uma colega de escola em Arcos de Valdevez.

O caso aconteceu na passada segunda-feira, ao início da tarde, numa zona verde junto às instalações da Santa Casa da Misericórdia local, habitualmente frequentada por jovens. A aluna, residente em Sobreiro, naquele concelho, foi atingida na cabeça e sofreu ferimentos graves. Ao que o JN apurou, encontra-se "em estado vegetativo".

Segundo confirmou o comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, a jovem foi socorrida por uma equipa daquela corporação, após pedido de socorro feito pelo pai de uma das colegas que se encontravam no local.