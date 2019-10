À sétima noite, milhares sentados na rua em Barcelona

S.A. Hoje às 21:50 Facebook

Mãos no ar, telemóveis com lanternas acesas, sentados no chão. Milhares de manifestantes estão nas ruas de Barcelona este domingo, pela sétima noite consecutiva.

"Desobediência contra a sentença" e "Se é sedição vamos todos para a prisão" são as palavras de ordem entoadas pelos milhares de manifestantes que, nesta noite de domingo, estão sentados na Via Laietana, onde se situa a sede da polícia catalã. Num protesto pacífico, que contrasta com a tensão das noites anteriores. Há mesmo momentos de silêncio e só se houve o helicóptero que sobrevoa a zona, segundo o "El País".

Começaram por se concentrar em frente à sede da delegação do governo espanhol na Catalunha. Aqui deixaram centenas de sacos de lixo para mostrar o seu descontentamento e exigir a independência. Marcharam depois de forma improvisada até à Via Laietana e os serviços de limpeza recolheram os sacos de lixo que ali ficaram acumulados.

Ocupam todo o troço entre a sede da Mossos d'Esquadra e a praça de Urquinaona, que foi palco de violentos confrontos na sexta-feira entre grupos independentistas radicais e as forças de segurança.

Este domingo, o presidente da Generalitat, Quim Torra, visitou os feridos e voltou a apelar a Madrid para dialogar, mas o primeiro-ministro Pedro Sanchéz mantém firme a decisão de não conversar enquanto o líder catalão não condenar a violência e os distúrbios que marcaram toda a semana.

Segundo o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, 288 agentes ficaram feridos e 194 pessoas foram detidas - destas, 18 ficaram em prisão preventiva.