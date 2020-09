Assim vai o verão no Colorado: 32 graus na segunda-feira, neve na terça

JN Hoje às 15:54 Facebook

O verão ainda não acabou no hemisfério norte, mas os habitantes do Colorado já trocaram o fato de banho pelo cachecol. O fator insólito: aconteceu de um dia para o outro.

As temperaturas no Estado norte-americano do Colorado caíram abruptamente cerca de 30 graus Celsius, em menos de 24 horas. O tempo extremamente quente e seco que se fazia sentir na segunda-feira transformou-se em frio e neve, na terça-feira.

De acordo com o "The Washington Post", a capital do Estado, Denver, atingiu, no sábado, os 38 graus, um novo recorde de calor para esta época do ano. No domingo, baixou apenas para os 36 graus e na segunda-feira para os 32. Volte-face na terça-feira: várias partes da cidade acordaram cobertas por neve. A temperatura caiu para 2 graus, detalha a agência AFP.

O fenómeno, registado também em cidades e Estados vizinhos, foi provocado por uma frente fria proveniente do Canadá, que deve fazer-se sentir até quinta-feira. A partir de domingo, as temperaturas devem voltar a subir para os 25 graus, estimam os serviços meteorológicos locais, que alertaram as populações para o perigo da queda de ramos de árvores, que se podem partir com o peso da neve, uma vez que ainda têm folhas. No meio da desordem, um ponto potencialmente positivo: a descida das temperaturas pode ajudar a combater o fogo florestal de Cameron Peak, que desde 13 de agosto já consumiu mais de 102 mil hectares.