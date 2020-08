Detido adolescente de 17 anos pela morte de duas pessoas em protesto nos EUA

Rita Neves Costa Hoje às 19:38 Facebook

Um jovem do Illinois foi detido esta quarta-feira de manhã pelo homicídio de duas pessoas durante um protesto contra a violência policial, na cidade de Kenosha, nos EUA. O país mergulhou novamente numa onda de protestos, após o afro-americano Jacob Blake ter sido baleado sete vezes por um agente da polícia, no passado domingo.

Os confrontos entre manifestantes e um grupo armado de homens aconteceu na noite desta terça-feira. Kyle Rittenhouse, de 17 anos, é acusado de homicídio intencional de 1.º grau. Além da morte de duas pessoas, uma outra ficou gravemente ferida. Os protestos contra a violência policial duram há três dias no país e Donald Trump já anunciou o reforço de mais polícia e o envio de militares para Kenosha.

O adolescente, suspeito de balear e matar duas pessoas, foi detido em Antioquia, no Illinois, a cerca de 30 quilómetros de Kenosha, onde se tem desenrolado a maioria dos protestos. A noite desta terça-feira ficou marcada pelos confrontos entre manifestantes e polícia -- algumas pessoas tentaram pilhar e destruir lojas na cidade e desafiar o recolher obrigatória imposto em Kenosha. Um dos incidentes mais tensos aconteceu perto do tribunal da cidade.

De acordo com o jornal "The New York Times", os manifestantes terão atirado vários objetos contra a polícia, o que levou as autoridades a usar gás lacrimogéneo. A multidão dispersou, mas várias pessoas reuniram-se perto de uma bomba de gasolina. Neste local, um grupo de homens armados, que estaria a proteger uma propriedade, discutiu com os manifestantes.

A zona tornou-se ao longo da noite um ponto de muita tensão, que culminou com vários disparos e a morte de duas pessoas. Outra pessoa permanece no hospital, gravemente ferida, mas não corre perigo de vida. O Departamento da Polícia de Kenosha disse em comunicado que a investigação do incidente se concentrou no grupo de homens armados perto da bomba de gasolina.

Os protestos nos EUA contra a violência policial voltaram às ruas depois de um afro-americano ter sido baleado sete vezes por um polícia, no passado domingo. A família de Jacob Blake diz que ele está consciente, mas deverá ficar paralisado da cintura para cima.