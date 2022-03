Fortuna de Abramovich investigada: leilões viciados e raptos de rivais

A origem da riqueza do dono do Chelsea está alegadamente ligada a vários atos criminosos.

A vida não vai bem para Roman Abramovich e esta terça-feira ficou um pouco pior. A BBC lançou uma investigação após ter recebido documentos de uma fonte anónima, que revelam como é que o russo fez fortuna. O oligarca alegadamente terá manipulado dois leilões em seu favor, lesando o Estado em mais de dois mil milhões de euros e raptado um rival para conseguir concretizar um negócio.

O início da riqueza de Abramovich começou com a compra da petrolífera Sibneft. Em 1995 comprou a empresa por 230 milhões de euros ao Estado russo e em 2005 vendeu-a ao antigo dono por 12 mil milhões de euros. Em 2012 foi processado e, apesar de ter ganho em tribunal, admitiu que o leilão em que adquiriu a Sibneft estava viciado, visto que terá pagado nove milhões de euros a um funcionário do Kremlin para defraudar o processo. Na sequência deste caso, a investigação concluiu que o Estado russo terá sido lesado em cerca de 2,46 mil milhões de euros e as autoridades queriam, na altura, acusar Abramovich de fraude.

"Basicamente, foi um esquema fraudulento, em que aqueles que participaram na privatização formaram um grupo criminoso que permitiu a Abramovich e Berezovsky enganarem o Governo e não pagar o dinheiro que a empresa realmente valia", revelou Yuri Skuratov, ex-procurador do processo. O oligarca estaria protegido pelo antigo presidente da Rússia Boris Ieltsin, que terá travado a investigação e desviado vários ficheiros.

Em 2002 surgiu outro leilão manipulado por Abramovich. Pretendia adquirir a Slavneft, juntamente com uma parceria com outra empresa russa, mas o plano iria ser travado por uns concorrentes chineses. Uma organização da China iria, ao que tudo indicava, licitar o dobro pela Slavneft, o que iria causar enormes perdas financeiras a pessoas influentes no Kremlin e no Parlamento russo. Para resolver o problema, a solução passou por raptar um dos representantes da empresa chinesa.

"A CNPC, empresa chinesa, concorrente muito forte, teve que de retirar-se do leilão depois de um de seus representantes ter sido sequestrado na chegada ao aeroporto de Moscovo e só foi libertado após a empresa declarar a sua retirada", segundo revela a investigação. Desta forma, a proposta de Abramovich foi a única a ficar em cima da mesa e conseguiu concretizar o negócio.

Os advogados de Abramovich revelaram à BBC que não há indícios que o russo acumulou fortuna com base em atividades criminosas. Relativamente ao caso do rapto do rival chinês, afirmam que a acusação é "totalmente infundada" e que o dono do Chelsea "não tem conhecimento de tal incidente".