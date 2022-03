Guterres apela a que se evite o colapso do sistema alimentar global

JN/Agências Hoje às 14:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou, este sábado, para as consequências da guerra na Ucrânia, apelando a que se evite o colapso do sistema alimentar global.

"A guerra na Ucrânia já está a interromper as cadeias de distribuição e a fazer os preços dos combustíveis, alimentos e transporte dispararem", escreveu o líder das Nações Unidas, numa publicação no Twitter.

Na mesma rede social, António Guterres afirmou que "devemos fazer todos os possíveis para evitar um furacão de fome e um colapso do sistema alimentar global".

The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.



We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system. - António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022

O responsável das Nações Unidas acrescentou, numa outra publicação, também divulgada este sábado, que "o sistema financeiro global foi projetado pelos ricos e poderosos para beneficiar os ricos e poderosos".

"Na sua lógica cruel sustenta as desigualdades, ao invés de fomentar o desenvolvimento. Todos os países merecem condições equitativas para libertar o potencial humano e construir economias fortes", sublinhou.

The global financial system was designed by the rich & powerful to benefit the rich & powerful.



Its cruel logic sustains inequalities, rather than fostering development.



Every country deserves a level playing field to unlock its human potential & build strong economies. - António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022

PUB

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 816 mortos e 1.333 feridos entre a população civil, incluindo mais de 130 crianças, e provocou a fuga de cerca de 5,2 milhões de pessoas, entre as quais mais de 3,2 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.