Atirador em escola do Brasil publicou fotos armado antes do massacre

Um dos atiradores que matou várias pessoas numa escola de São Paulo, no Brasil, já foi identificado. No seu perfil de Facebook, pouco antes de iniciar o massacre, publicou imagens armado e com a máscara que usou durante o ataque.

Guilherme Alan recorreu à rede social para exibir a arma, num conjunto de imagens publicadas com a indicação "a viajar para São Paulo", onde se deu a tragédia. Até ao momento, oito pessoas morreram no ataque perpetrado por dois adolescentes de cara tapada. Os atiradores ter-se-ão suicidado dentro da Escola Estadual Raul Brasil de Suzano, no Estado de São Paulo.

No perfil do jovem, centenas de pessoas invadiram as caixas de comentários com mensagens de ódio.