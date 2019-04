Três filhos do homem mais rico da Dinamarca morreram no Sri Lanka

Hoje às 10:33 Facebook

O bilionário dinamarquês Anders Holch Povlsen perdeu três dos quatro filhos nos atentados que abalaram o Sri Lanka e causaram a morte a pelo menos 290 pessoas, incluindo um português.

Um porta-voz de Anders Holch Povlsen, de 46 anos, confirmou a morte de três filhos do bilionário dinamarquês, no atentado terrorista de domingo de Páscoa, no Sri Lanka. Povlsen é dono da marca de roupa "Bestseller" e maior acionista da loja britânica online de roupas e artigos de beleza Asos.

"Infelizmente, temos de confirmar" a morte de três dos filhos de Povlsen. "Pedimos que respeitem a privacidade e, assim, não haverá mais comentários", disse o chefe de comunicações da Bestseller, Jesper Stubkier, em declarações ao jornal dinamarquês Berlingske.

Segundo aquele diário dinamarquês, não é claro em qual das oito das explosões morreram as crianças. De acordo com o tabloide britânico "The Mirror", Povlsen tem quatro filhos, um rapaz, Alfred, e três raparigas, Astrid, Agnes e Alma. Esta última havia publicado uma foto no Instagram, dois dias antes do atentado, com a legenda "os meus três ursinhos", referindo-se aos irmãos.

Segundo o ministério dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, três dinamarqueses morreram nos atentados, que terão causado a morte de pelo menos 290 pessoas, incluindo um português, de Viseu. Há mais de 500 feridos.

Segundo um perito do Governo cingalês, seis das explosões foram realizadas por sete bombistas suicidas.

O número de pessoas detidas relacionadas com os ataques, que não foram ainda reivindicados, aumentou de 13 para 24, disse à agência de notícias France-Presse o porta-voz da polícia Ruwan Gunasekera.

A polícia também informou que uma bomba artesanal foi descoberta e desativada no domingo, perto do principal aeroporto de Colombo.

As primeiras seis explosões ocorreram "quase em simultâneo", pelas 8.45 horas (3.15 em Portugal continental), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.

A capital, Colombo, foi alvo de, pelo menos, quatro explosões, em três hotéis de luxo e uma igreja. Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra em Batticaloa, no leste do país.

Os hotéis de luxo onde se registaram as explosões são o Kingsbury (onde morreu Rui Lucas), o Shangri-La e o Cinnamon Grand Colombo, todos na capital.

Surgiu mais tarde a indicação de mais uma explosão num hotel perto do jardim zoológico em Dehiwala, nos arredores da capital, que causou dois mortos, e outra num complexo de vivendas no distrito de Dematagoda. A polícia indicou que esta oitava explosão foi um atentado suicida e que vitimou três agentes, segundo a agência AFP.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros já lamentaram os ataques e manifestaram pesar pela morte do cidadão português.