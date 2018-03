Trump vai reunir-se com líder da Coreia do Norte

Hoje às 00:27, atualizado às 01:09 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai reunir-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, em maio, anunciou a Coreia do Sul.

A reunião foi proposta por Kim Jong-un, que ofereceu a suspensão do programa nuclear e balístico em troca do início de negociações, informaram esta sexta-feira representantes sul-coreanos em Washington.

O diretor do gabinete de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, que liderou a delegação sul-coreana enviada a Washington, entregou a Donald Trump uma carta que lhe entregou na segunda-feira Kim Jong-un, durante uma reunião em Pyongyang.

Trump respondeu positivamente à proposta do líder norte-coreano e este encontro pode ocorrer em maio, anunciou o enviado sul-coreano.

Este anúncio histórico foi feito na Casa Branca e segue-se a contactos entre as duas Coreias.

Kim Jong-un também se comprometeu a trabalhar para a "desnuclearização" da península coreana e prometeu abster-se "de novos testes nucleares ou balísticos", disse o responsável sul-coreano, depois de se reunir com Trump, que já tinha antecipado uma "declaração importante" para esta noite.