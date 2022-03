Jornalista que se manifestou em TV russa já foi presente a tribunal

JN Hoje às 15:11, atualizado às 15:19 Facebook

A jornalista Marina Ovsyannikova, que na segunda-feira se manifestou contra a guerra na Ucrânia numa emissão em direto da televisão russa onde trabalhava, surgiu esta terça-feira em tribunal com o advogado Anton Gashinsky.

Depois de, na segunda-feira, ter exibido um cartaz apelando ao fim da guerra, com críticas a Moscovo, em pleno telejornal da Channel One, onde era editora, Marina Ovsyannikova foi dada como desaparecida por alguma imprensa internacional. Mas, sabe-se agora, a jornalista foi na verdade detida e já presente a tribunal, onde se encontrou com o advogado bielorusso Anton Gashinsky, que tem licença para exercer na Rússia.

Uma fotografia de ambos foi originalmente publicada no Telegram e consequentemente partilhada no Twitter.

Марина Овсянникова в Останкинском районом суде. С ней адвокат Антон Гашинский. pic.twitter.com/b1wPyy4BJ1 - Соболь Любовь (@SobolLubov) March 15, 2022

Segundo o "Novaya Gazeta" - um jornal russo conhecido pela cobertua crítica e investigativa sobre assuntos políticos e sociais do país - o tribunal considerou que foi cometida uma "infração administrativa" e que a jornalista organizou o protesto sem o coordenar com a direção do canal de televisão.

De acordo com a agência de notícias russa TASS, Marina pode ser acusada do crime de desacreditar as forças armadas russas, cuja condenação pode chegar aos 15 anos de prisão.

Antes de ter invadido a emissão russa, acusando o canal de se aliar à propaganda do Kremlin não dizendo a verdade à população, a jornalista gravou um vídeo, onde considerou um "crime" o que estava a acontecer na Ucrânia e disse ter vergonha de trabalhar para um canal que, apontou, só serve os interesses de Putin. "Estou envergonhada por ter me permitido contar mentiras na tela da televisão. Envergonhada por ter permitido que russos fossem transformados em zombies", detalhou.

O Channel One é transmitido em toda a Rússia e segue a tese do Kremlin de que Moscovo foi forçado a agir na Ucrânia para desmilitarizar e "desnazificar" o país numa "operação militar especial".