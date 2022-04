Parlamento Europeu pede "embargo total" de bens energéticos da Rússia

JN/Agências Hoje às 14:35 Facebook

O Parlamento Europeu (PE) apelou, esta quinta-feira, em Estrasburgo, a um "embargo total" da União Europeia (UE) às importações de matérias-primas energéticas da Rússia, em represália à invasão da Ucrânia.

Numa resolução aprovada com 513 votos a favor, 22 votos contra e 19 abstenções, os eurodeputados apelam a medidas punitivas adicionais, incluindo "um embargo total imediato às importações russas de petróleo, carvão, combustível nuclear e gás".

Para o PE, segundo um comunicado, o embargo total deve ainda ser acompanhado de um plano para garantir a segurança do aprovisionamento energético da UE, bem como de uma estratégia para "reduzir as sanções no caso de a Rússia tomar medidas para restaurar a independência, soberania, integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e remover completamente as suas tropas do território da Ucrânia".

Os eurodeputados votaram ainda um pedido de exclusão da Rússia do grupo do G20 "e outras organizações internacionais".

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1563 civis, incluindo 130 crianças, e feriu 2213, entre os quais 188 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.