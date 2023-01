"Porque está a fazer-se de parvo?". Putin irrita-se com o número dois do Governo

JN Hoje às 14:49 Facebook

Vladimir Putin irritou-se com o vice-primeiro-ministro russo, Denis Maturov, por causa do atraso na aquisição de aviões e helicópteros para uso civil e militar. Durante a reunião, o presidente russo acusou o número dois do Governo de estar a mentir.

Denis Maturov, vice-primeiro-ministro russo, assegurou, numa reunião, que estava "tudo preparado" para a aquisição de helicópteros para uso civil e militar, e que já havia inclusive contratos feitos com "o Ministério da Defesa, o setor civil, a GTLK e outras empresas de locação financeira".

Mas o presidente contrapôs as afirmações e foi aí que surgiu o momento de tensão entre os dois. "Está tudo pronto, mas sem contratos. Estou a dizer precisamente isso. Vamos terminar esta reunião agora. Porque estamos a implicar um com o outro? Sei que não há contratos nas empresas, disseram-me os diretores. Porque está a fazer-se de parvo? Quando haverá contratos? É isso que quero saber", disse Putin, irritado.

"I know there are no business contracts... Why are you playing the fool?"



President Vladimir Putin shows his rage at Russia's troubled economy as he publicly humiliates a deputy prime minister over business failings in the aviation sector. pic.twitter.com/YrQ2IZgjIa - euronews (@euronews) January 12, 2023

O momento foi captado pelas câmaras da televisão estatal russa e já está a circular nas redes sociais.