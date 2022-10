Retirado último busto de Lenine em exibição na Finlândia

JN/Agências Hoje às 16:13 Facebook

As autoridades de uma cidade do sudeste da Finlândia retiraram, esta terça-feira, o último busto do líder revolucionário russo Vladimir Lenine ainda em exibição pública no país, na sequência da guerra na Ucrânia.

Um grupo de trabalhadores da construção civil em Kotka, uma cidade portuária de 52 mil habitantes não muito longe da fronteira com a Rússia, içou a estátua para dentro de um camião e levou-a para um armazém de um museu local, segundo a agência norte-americana AP.

A diretora do museu da cidade, Kirsi Niku, disse à emissora pública finlandesa YLE que o busto de bronze foi concebido e construído pelo escultor estoniano Matti Varik no final da década de 1970, por encomenda de Moscovo.

Foi doado à cidade finlandesa em 1979, como uma prova de amizade de Tallinn, então capital da república soviética estónia e agora capital da nação báltica da Estónia.

A oferta de tais estátuas a cidades finlandesas foi uma prática de Moscovo, particularmente nas décadas de 1970 e 1980, para sublinhar a amizade entre a Finlândia e a União Soviética a seguir à II Guerra Mundial.

O busto de Lenine estava localizado num parque central de Kotka, adjacente a uma casa de madeira onde o fundador do partido bolchevique terá ficado.

Foi vandalizado ao longo dos anos, mas permaneceu no parque até que a câmara de Kotka decidiu retirá-lo, numa votação realizada em junho.

No final de abril, as autoridades de Turku, no sudoeste da Finlândia, ordenaram a remoção de outro busto de Lenine do centro histórico da cidade, também devido a protestos da população local por causa da invasão russa da Ucrânia.

Outros países europeus com um passado soviético adotaram medidas idênticas relativamente a monumentos da era da União Soviética desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano.

A Finlândia e a Rússia partilham uma fronteira terrestre de 1.340 quilómetros.

O país nórdico fez parte do Império Russo como grão-ducado autónomo durante mais de 100 anos, até 06 de dezembro de 1917, quando declarou a independência na sequência da Revolução Russa liderada por Lenine.

A liderança bolchevique reconheceu a independência da Finlândia em 31 de dezembro de 1917.

Antes da Revolução Russa, Lenine esteve exilado na Finlândia em várias ocasiões, vivendo em várias cidades e vilas da parte sul do país.

A cidade industrial e universitária de Tempere, no sul da Finlândia, acolhe um museu dedicado a Lenine (1870-1924).

O ditador soviético Josef Estaline e Lenine reuniram-se pela primeira vez em Tampere, em 1905, durante um encontro de líderes bolcheviques na cidade.