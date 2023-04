Suspeito pela fuga de documentos do Pentágono é neto de portugueses

Jack Douglas Teixeira foi detido pelo FBI em North Dighton, vila onde os portugueses predominam.

Foi esta quinta-feira detido em North Dighton, no Estado do Massachussets, nos Estados Unidos, o suspeito de ter libertado os documentos confidenciais do Pentágono relativos à guerra na Ucrânia, Jack Douglas Teixeira, que é neto de açorianos. Na pequena vila, onde a comunidade lusa assume presença predominante, reina a "consternação".

"Ele é neto de portugueses por via paterna, segundo confirmou o cônsul de Portugal em Boston e o presidente da Casa dos Açores em Fall River", disse ao JN o diretor de informação da SPT - SIC Internacional, Luís Pires.

Jack Teixeira, membro da ala de inteligência da Guarda Nacional da Força Aérea norte-americana, foi detido esta quinta-feira, "sem incidentes", junto a uma residência em North Dighton, de acordo com a declaração emitida pelo FBI, encontrando-se o suspeito sob custódia.

A detenção foi justificada "pelo seu alegado envolvimento na fuga de documentos secretos do Governo dos EUA e militares", refere a mesma nota do Departamento Federal de Investigação.