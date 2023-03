Tragédia na Grécia expõe falhas na ferrovia nacional

Causas do acidente que fez 36 mortos e centenas de feridos ainda não são conhecidas. Ministro dos Transportes demitiu-se e chefe da estação de comboios foi detido.

Apelidado pela imprensa como o mais drástico da História grega, o acidente ferroviário, que, na madrugada desta quarta-feira, envolveu um comboio de passageiros (onde seguiam 350 pessoas) e outro de cargas, fez 38 mortos e 85 feridos - seis deles em estado grave. A colisão, que ocorreu na região de Larissa, a quinta maior cidade da Grécia, expõe as lacunas existentes nos caminhos de ferro e faz emergir temores de negligência por parte das autoridades.

Apesar de ainda não haver nenhuma conclusão sobre as causas do acidente, as primeiras investigações apontam para erro humano. O jornal grego "Ta Nea" publicou vários documentos que mostram as falhas do sistema ferroviário nacional. Atrasos nas linhas, interrupções contínuas ou falta de manutenção são alguns dos principais problemas. Há cerca de dez meses, um dirigente da ERGOSE, empresa nacional, afastou-se da gestão da ferrovia por discordar dos contratos de sinalização em alguns troços e por não haver um reforço da segurança em alguns locais críticos.

Além disso, vários meios de comunicação locais apontam que o sistema ferroviário estaria a ser operado manualmente. "Nada funciona bem. Tudo é manual na rede. Nem os semáforos nem o controlo eletrónico do tráfego funcionam", denunciou o presidente da associação de maquinistas, Kostas Genidunias, em declarações à televisão ERT.

Na sequência do desastre, o chefe da estação de comboios de Larissa, um homem de 59 anos, foi detido e dois funcionários da ferrovia foram interrogados pela polícia. Também o ministro dos Transportes grego, Kostas Karamanlis, apresentou a demissão. "É uma demonstração básica de respeito à memória das pessoas que morreram de forma tão injusta", justificou o governante.

No local do acidente, esteve o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, que a poucos meses das eleições legislativas - que se deverão realizar na primavera - enfrenta uma nova prova de fogo. "Posso garantir que vamos descobrir as causas da tragédia e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que algo assim não volte a acontecer", sublinhou, ao classificar o episódio como "indescritível".

"Nunca vi nada assim"

Quando chegaram ao local, os 150 bombeiros, acompanhados por 40 viaturas de assistência médica, registaram uma temperatura de 1300 graus dentro das carruagens e descreveram um cenário inverosímil.

"Nunca vi nada assim em toda a minha vida. É trágico. Cinco horas depois, ainda estávamos a encontrar corpos", contou um dos socorristas a um jornal local, acrescentando que alguns dos cadáveres estão "irreconhecíveis", o que irá obrigar à realização de testes ADN para identificá-los.

"Não estou ferido, mas estou manchado com o sangue de outras pessoas", lamentou Lazos, um passageiro que foi entrevistado pelo jornal "Protothema".

Numa altura em que ainda decorrem operações, sabe-se que muitas das vítimas mortais eram adolescentes que estavam a viajar de regresso para Tessalónica depois de um período de férias de carnaval.

Saber mais

Luto nacional

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, decretou luto nacional de três dias pelas vítimas da colisão. O período entrou em vigor esta quarta-feira e todas as celebrações públicas estão suspensas e as bandeiras a meia haste.

Cenário caótico

De acordo com o testemunho de alguns sobreviventes, vários passageiros foram arremessados pelas janelas das carruagens devido ao impacto e outros enfrentaram dificuldades para sair do comboio após a colisão.

Doação de sangue

Em Larissa, poucas horas após o acidente de grande dimensão, formaram-se longas filas de carros com pessoas que se ofereceram para doar sangue aos feridos.