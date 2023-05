Apicultores queixam-se de discriminação nos apoios aos prejuízos da seca

Os apicultores portugueses sentem-se discriminados pelo Ministério da Agricultura e queixam-se de falta de apoios para fazer face às consequências da seca, garantindo que "têm sido confrontados com "a mais completa inação" por parte da tutela.

"Enquanto todas as restantes atividades pecuárias são apoiadas, significando isso a sobrevivência de muitas explorações, os apicultores portugueses deparam-se com um ​​​​​​​PEPAC que os ignora por completo", divulgou esta quinta-feira a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal (FNAP).

Segundo os responsáveis por esta federação em meados de maio de 2023 e Portugal vive, novamente, uma situação de seca. "Para a grande maioria dos apicultores portugueses o ano está já perdido. A primavera, época de produção apícola, ficou marcada pelo mais quente Abril de sempre. A onda de calor secou os matos e as pastagens apícolas. Será o segundo ano consecutivo com quebras de produção, as quais podem atingir 80% nalgumas regiões".

Em 2022 foi mau, dizem os apicultores, mas tudo indica que 2023 será "mais difícil para os mais de 10.000 apicultores que, de Norte a Sul, insistem em manter as suas colmeias em produção, num contexto de aumento do preço dos medicamentos e da alimentação para as abelhas".

A FNAP queixa-se que a Ajuda Agroambiental existente no PDR 2020 foi extinta, quando devia ter sido melhorada. O Ecorregime integrado na intervenção A.3.6 - Práticas promotoras da biodiversidade destina-se exclusivamente a agricultores e não apoiará diretamente um único apicultor - estando para ser avaliado o seu impacto indireto na atividade apícola. Os apicultores são os únicos produtores em Modo de Produção Biológico excluídos dos apoios previstos na intervenção A.3.1 Agricultura biológica (Conversão e Manutenção). Além disso, denunciam que o Programa Nacional de Apoio ao Setor Apícola (PNASA) 2023, cujo orçamento anual é de 4, 4 milhões de euros, iniciou-se a 1 de janeiro e terminará a 31 de julho de 2023, "mas ainda não foi aprovada uma única candidatura, tão pouco se vislumbra quando tal possa acontecer".

A FNAP explicou que o apoio de 137 milhões de euros anunciados como medida excecional e temporária de compensação pelo acréscimo de custos de produção da atividade agrícola e pecuária, "não contempla a apicultura".