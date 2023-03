Câmara do Porto sugere IMI agravado para terrenos baldios

O município diz que "boa parte" do plano para a habitação proposto pelo Governo é "irrealizável".

Aplicar IMI agravado sobre terrenos baldios, rever os vistos gold e orientá-los para o investimento em arrendamento acessível ou aliviar os impostos na construção são algumas das alterações sugeridas pelo município do Porto ao plano "Mais Habitação". O documento, proposto pelo Governo para resolver a crise habitacional, está em consulta pública até dia 10. A autarquia aponta várias críticas à proposta do Executivo, como a falta de rigor na informação prestada no documento e de "boa parte" do plano ser "irrealizável".

"Pensamos ser pertinente conceder aos municípios a prerrogativa de aplicar IMI também sobre terrenos e penalizar, através deste imposto, os baldios das cidades", lê-se no documento divulgado esta segunda-feira. A medida permitiria construir "habitação nova" e de "custos controlados", aponta a Câmara, que revelou ter escutado os conselhos municipais de Economia e de Turismo, para se pronunciar na discussão pública do plano.