"Caos": novos ou idosos, dose de reforço dada sem prioridades etárias

Jovens adultos vacinados com a Janssen estão já a tomar a segunda dose, recorrendo a senhas digitais. Profissionais de saúde no terreno falam em falta de orientações.

Está instalada a confusão na administração da dose de reforço contra a covid. Se a mensagem das autoridades de saúde tem assentado na priorização por faixas etárias, salvaguardando os mais vulneráveis, no terreno a realidade é bem diferente. Com jovens adultos a receberam a segunda dose da Janssen, enquanto maiores de 65 anos aguardam ainda por confirmação de agendamento ou têm marcação para as próximas semanas. Como a ordem é vacinar, quem se apresenta e é ilegível é imunizado, independentemente da idade.